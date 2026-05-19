Пентагон: Российская армия лучше защищает тыл, чем ВСУ

Российская армия обладает большим потенциалом защиты войскового тыла в сравнении с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в отчете генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» для Конгресса США, передает РИА Новости.

«Россия почти наверняка сохраняет более высокий потенциал защиты сил в тыловых районах за счет маскировки, дезинформации противника и развитой системы противовоздушной обороны», — говорится в документе.

Американские военные чиновники отметили, что ВСУ испытывают острый дефицит ракет для систем противовоздушной обороны и находятся в зависимости от западных поставок, когда как Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство.

Ранее в ВСУ пожаловались на успехи Российской армии в Запорожской области. ВС РФ давят логистику противника на данном направлении.