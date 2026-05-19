14:33, 19 мая 2026

Россиянам назвали способы снизить риск диабета

Эндокринолог Белоусова: Предотвратить диабет поможет изменение образа жизни
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: iHumnoi / Shutterstock / Fotodom

Во многих случаях диабет второго типа можно предотвратить или отсрочить, если изменить образ жизни, считает эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова. Способы снизить риск возникновения заболевания она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, сахарный диабет часто развивается незаметно и без лечения способен привести к проблемам с сердцем, почками, зрением и сосудами. Одним из главных факторов его развития специалист назвала ожирение, поскольку лишний вес ухудшает чувствительность клеток к инсулину и нарушает обмен веществ. «Даже небольшие, но последовательные изменения способны существенно изменить картину», — подчеркнула Белоусова.

Специалист посоветовала начать профилактику диабета с измерения уровня сахара в крови. Регулярные проверки особенно важны после 40 лет и для людей, имеющих наследственную предрасположенность к диабету. Также врач рекомендовала сократить количество быстрых углеводов в рационе, следить за весом и постепенно увеличивать физическую активность.

Ранее врач и эксперт по долголетию Себастьян Ла Роса заявил, что анализ на уровень холестерина в крови не отражает истинную картину сердечно-сосудистого риска. По его мнению, более точную информацию показывает анализ на аполипопротеин B.

