Сексолог из России проснулась на рейсе с Бали из-за криков «шваль драная, заткни ребенка»

Сексолог Ольга Василенко, летевшая с индонезийского острова Бали с двухлетним сыном, проснулась из-за криков «шваль драная, заткни ребенка». Она поделилась подробностями истории на странице @sexology.vasilenko в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на нее обратила внимание «Лента.ру».

Инцидент произошел на 13-часовом рейсе из Денпасара в Москву. В салоне было два ребенка, пояснила россиянка. Ее сын Вова и другой мальчик периодически могли плакать или громко кричать. «Нет, никто не орал часами, не бегал с громкими криками. <...> И мы, и другие родители всеми силами старались успокоить ребенка, попросить быть тише и так далее. Но когда ребенку два года — это непросто», — пояснила соотечественница.

По ее словам, в один момент няня с Вовой начали смотреть мультик. Тогда Василенко позволила себе уснуть. Проснулась она уже от крика женщины, которая в резкой и грубой форме просила успокоить ребенка. Россиянка отметила, что не слышала, чтобы Вова издавал звуки, но женщина средних лет не утихала. После замечания и просьбы не кричать женщина начала оскорблять попутчицу: «Шваль драная, заткни ребенка», — в один момент услышала Василенко.

«Я достала телефон и как только начала ее снимать, она замолчала. Я верю в силу интернета. Давайте сделаем этот позор популярным. Пусть эта женщина ощутит последствия», — написала российская туристка. В комментариях люди приняли сторону автора поста. «Как же бесит это массовое противостояние детям в общественных местах, просто уже сил нет», — отметил один комментатор.

