15:59, 19 мая 2026

Суд решил судьбу захватившего трон в Эрмитаже российского предпринимателя

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения севшему на трон в Эрмитаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он обвиняется по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, 17 мая Александр Панфилов, находясь в Георгиевском зале Эрмитажа, из хулиганских побуждений нарушил общественный порядок, используя два колюще-режущих предмета.

46-летний бизнесмен из деревни Горбунки Ленинградской области принес в петербургский музей бумаги, забрался на пьедестал и начал громко зачитывать текст. По словам очевидцев, в его речи звучали слова о взятках, кредитах и разорении.

Когда сотрудник Эрмитажа попытался помешать захватчику, тот достал ножи и пригрозил ему. После этого всех посетителей вывели из зала. Уточняется, что россиянина задержали сотрудники Росгвардии, его доставили в участок Центрального района.

На предварительном следствии он заявил, что не желал нарушать закон, а лишь хотел быть услышанным президентом. Ножом якобы не угрожал, а лишь продемонстрировал его с целью дочитать обращение, после чего отдал оружие сотрудникам музея и дожидался полицейских.

Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что история захватчика императорского трона в Эрмитаже получила продолжение.

