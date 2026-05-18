Силовые структуры
13:41, 18 мая 2026

История захватчика императорского трона в Эрмитаже получила продолжение

МВД: Севший на трон в Эрмитаже посетитель направлен на медобследование
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Севший на Большой императорский трон в Георгиевском зале Эрмитажа в воскресенье, 17 мая, 45-летний посетитель направлен на медицинское обследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, фигуранта направили на медобследование в связи с неадекватным поведением. Он агрессивно отреагировал на замечание смотрительницы музея и пытался сопротивляться вызванным сотрудниками росгвардейцам.

Как сообщают в музее, задержанный на троне со спрятанным в обуви ножом зачитывал некий текст.

Ранее сообщалось, что захватившего трон в Эрмитаже мужчину доставили в 78-й отдел полиции. При задержании у него изъят небольшой «нож-танто», который был спрятан в обуви.

