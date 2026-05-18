14:32, 18 мая 2026

Врач назвала россиянам самый полезный вид хлеба

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: wideonet / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала россиянам, какой хлеб считается самым полезным. Его врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Наиболее полезным считается цельнозерновой хлеб, поскольку он готовится из муки, в которой сохранены все части зерна. В нем содержится больше клетчатки, чем в других видах, за счет чего нормализуется работа кишечника и надолго сохраняется ощущение сытости», — заявила эндокринолог.

Она добавила, что хлеб из цельного зерна обладает антиоксидантными свойствами. Также он является источником витаминов группы B, магния, железа и селена, которые необходимы для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.

Врач посоветовала съедать не более двух ломтиков хлеба размером с ладонь по длине и толщиной до пяти сантиметров в день. Сочетать его доктор порекомендовала с творогом, яйцами, рыбой, мясом или овощами.

Ранее диетолог Ванесса Леон предостерегла от употребления на завтрак фруктов и хлеба. По ее словам, эти продукты дают кратковременный прилив энергии, которая исчезает через пару часов.

