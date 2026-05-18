Названы возможные последствия для выругавшегося матом на совещании российского чиновника

Юрист Колосовский: Выругавшемуся матом чиновнику может грозить наказание

Главе Большесолдатского района Курской области Владимиру Зайцеву может грозить дисциплинарное наказание за то, что он выругался матом во время заседания областного правительства. Об этом заявил юрист Сергей Колосовский, чьи слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что он подлежит исключительно дисциплинарной ответственности. Если он назначаемый — его можно просто уволить, если выборный — процедура более сложная. Однозначно, если адресного оскорбления нет, то "дисциплинарка"», — пояснил он.

Эксперт уточнил, что в случае, если бы чиновник выругался в отношении вышестоящего лица, или равного ему по должности, то речь могла бы идти об оскорблении власти.

Зайцев выругался матом на совещании с губернатором Александром Хинштейном. Глава приграничной области задал чиновнику вопрос о жалобах на перебои с водой в селе Любимовка. Однако в ответ последовал мат.