Половина американцев захотела проголосовать за оппозицию Трампу

NYT: Половина граждан США голосуют за Демпартию на фоне падения рейтинга Трампа

Половина граждан США планирует голосовать за кандидатов от Демократической партии на выборах в Конгресс на фоне исторического падения рейтинга американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные исследовательского института Siena College.

«Он не делает того, что обещал», — поделился своим разочарованием политикой Трампа американец Брент Кляйн-младший, до того всегда голосовавший за республиканцев.

Как отмечает NYT, большинство респондентов указывает на рост инфляции и экономические проблемы при Трампе в целом, а также на бессмысленность войны в Иране.

В апреле рейтинг одобрения Трампа упал, побив исторический минимум за все время его президентства.