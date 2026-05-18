15:54, 18 мая 2026

Половина американцев захотела проголосовать за оппозицию Трампу

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Половина граждан США планирует голосовать за кандидатов от Демократической партии на выборах в Конгресс на фоне исторического падения рейтинга американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные исследовательского института Siena College.

«Он не делает того, что обещал», — поделился своим разочарованием политикой Трампа американец Брент Кляйн-младший, до того всегда голосовавший за республиканцев.

Как отмечает NYT, большинство респондентов указывает на рост инфляции и экономические проблемы при Трампе в целом, а также на бессмысленность войны в Иране.

В апреле рейтинг одобрения Трампа упал, побив исторический минимум за все время его президентства.

