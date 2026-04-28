23:52, 28 апреля 2026Мир

Трамп вновь побил исторический антирекорд

Reuters: Рейтинг одобрения Трампа упал, политика поддерживают 34 % американцев
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снова упал, побив исторический минимум за все время его президентства. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 34 процента опрошенных американцев одобряют работу главы Белого дома. Месяцем ранее политика поддерживали 36 процентов.

В субботу вечером, 25 апреля, сотрудники Секретной службы вывели президента США Дональда Трампа с торжественного ужина в отеле Washington Hilton из-за стрельбы. Некоторые назвали случившееся покушением. Однако американский журналист Джон Вароли в разговоре с «Абзацем» предположил, что инцидент мог быть инсценировкой, чтобы поднять рейтинг политика.

