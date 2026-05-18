18 мая 2026

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение

В Папуа — Новой Гвинее зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1
Виктория Клабукова

Фото: Inked Pixels / Shutterstock / Fotodom

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение. Об этом уведомляет Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение было зафиксировано на юго-востоке страны. Магнитуда сейсмических толчков достигла 5,1. Их эпицентр располагался в 334 километрах к северу от города Порт-Морсби, а очаг залегал на глубине 46 километров. Сообщений о пострадавших или разрушения хне поступало. Угроза цунами на островах не объявлялась.

В марте сообщалось об еще одном землетрясении у побережья острова Новая Гвинея, территорию которого с Папуа — Новая Гвинеей делит Индонезия. По своей силе колебания достигли отметки 5,7. Эпицентр землетрясения располагался в 153 километрах от административного центра провинции, города Джаяпура. Разрушений не последовало, пострадавших в результате землетрясения не было.

18 мая землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Гуанси на юге Китая. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Лючжоу. Было эвакуировано более семи тысяч человек. Значительные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов. Четыре человека госпитализированы. Спустя несколько часов последовало еще одно землетрясение, теперь в северной части Синьцзян-Уйгурского региона. Его магнитуда составила 4,8.

