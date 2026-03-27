Землетрясение произошло у берегов Новой Гвинеи

В индонезийской провинции Папуа зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

У побережья острова Новая Гвинея, территорию которого разделяют Индонезия и Папуа — Новая Гвинея, случилось землетрясение. Об этом сообщает сервис Volcano Discovery.

Землетрясение произошло в индонезийской провинции Папуа. Подземные толчки были зафиксированы примерно в восемь часов утра по местному времени (два часа ночи по Москве). По своей магнитуде колебания достигли отметки 5,7 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения располагался в 153 километрах от административного центра провинции, города Джаяпура. Очаг залегал на глубине 54 километров. О жертвах и разрушениях в результате землетрясения сообщений не поступало.

Днем ранее землетрясение силой 6,5 магнитуды было зарегистрировано у берегов Японии. Его эпицентр находился в 122 километрах к востоку от населенного пункта Ямада. Такое землетрясение сейсмологи причисляют к сильным. Серия землетрясений отмечалась на этой неделе и во Франции. Магнитуда сильнейшего из них не превысила 3, а у остальных колебалась около отметки в 2 балла.