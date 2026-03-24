Во Франции произошла серия землетрясений магнитудой до 3

Во Франции произошла серия землетрясений. Об этом уведомляет Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Всего за прошедшие сутки на территории страны было зарегистрировано семь землетрясений. Все они были малоощутимыми — магнитуда сильнейшего из них не превысила 3 по шкале Рихтера. Эпицентр сейсмотолчков тогда располагался в 13 километрах от города Анноне с населением 18 тысяч человек, а очаг залегал на глубине пяти километров.

Магнитуда остальных колебалась у отметки в 2 балла. Землетрясения были зафиксированы в пределах 6-8 километров от городов Гере, Сен-Жюньен и Кастр. В других случаях эпицентр подземных толчков находился в 12-18 километрах от городов Ламбаль, Брессюир и Шатель-Гийон. Еще одно землетрясение произошло на границе с Германией, в четырех километрах от немецкого города Санкт-Вендель. Его магнитуда составила 2,2.

Ранее сообщалось о землетрясение у берегов Вануату в Коралловом море. По своей магнитуде явление достигло 6,1.