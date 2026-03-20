У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Виктория Клабукова
СюжетЗемлетрясение в Чили

Фото: Annika Hammerschlag / AP

У побережья республики Вануату в акватории Кораллового моря произошло землетрясение. Об этом уведомляет Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По своей магнитуде землетрясение достигло 6,1 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 173 километрах к юго-востоку от столицы Вануату, города Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

Ранее стало известно о землетрясении на Южных Шетландских островах. Магнитуда сейсмотолчков составила 6,6. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Цунами землетрясение не спровоцировало. Тогда эпицентр был зафиксирован в 1,2 тысячи километров к юго-востоку от города Пунта-Аренас в Чили. Неделей ранее там также случилось землетрясение магнитудой 6,3.

