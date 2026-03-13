В Латинской Америке произошло мощное землетрясение

В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

В Чили в пятницу, 13 марта, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. О стихийном бедствии в Латинской Америке сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в пустыне Атакама в 10:39 по местному времени (16:39 мск). Эпицентр располагался в 59 километрах к юго-западу от города Вальенар с населением примерно 45 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате случившегося при этом не поступала.

Ранее в этот же день стало известно о сильном землетрясении в центральном районе Турции. Магнитуду подземных толчков сейсмологи оценили в 5,3.