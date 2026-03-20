12:24, 20 марта 2026Экономика

На Южных Шетландских островах произошло землетрясение магнитудой 6,6
Виктория Клабукова

Фото: Claude Huot / Shutterstock / Fotodom

У побережья Южных Шетландских островов произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Магнитуда землетрясения достигла отметки 6,6. Эпицентр сейсмотолчков был зафиксирован в 1,2 тысячи километров к юго-востоку от города Пунта-Аренас в Чили, а очаг залегал на глубине пяти километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, угрозу цунами в регионе не объявляли.

Ранее ощутимое землетрясение произошло под Магаданом. По своей магнитуде оно дошло до 4,9. Эпицентр подземных толчков располагался в 32 километрах к северу от поселка Ола. Всего в 30 километрах от него находится Магадан — в квартирах тряслись люстры, а с полок падали посуда и книги. Некоторые горожане, испугавшись, выбежали на улицу. О пострадавших и разрушениях тогда не сообщалось.

В курортном Сочи серия землетрясений случилась в начале марта. Магнитуду первых двух сейсмологи оценили в 4,4. Эхо сейсмотолчков ощущали в Адлере, Дагомысе, а также в горах Красной Поляны. Магнитуда третьего землетрясения достигла 4,8, а эпицентр находился в 29 километрах к юго-западу от Сочи.

