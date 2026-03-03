Реклама

Экономика
16:49, 3 марта 2026Экономика

В Сочи вновь произошло землетрясение

В Сочи зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,8
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В районе Сочи вновь произошло землетрясение — его магнитуда оказалась сильнее первого и составила 4,8. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По информации источника, подземные толчки зафиксировали в 16:05 — спустя ровно час после первого землетрясения. Их эпицентр располагался в 29 километрах к юго-западу от Сочи. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Первые два землетрясения в Сочи во вторник, 3 марта, произошли в 15:05 и 15:10. Магнитуду одного из них сейсмологи оценили в 4,4. Стихийное бедствие ощущалось в Адлере, Дагомысе, а также в горах Красной Поляны. Местные жители снимали момент землетрясения на видео.

