Экономика
15:42, 3 марта 2026

В Сочи произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По словам очевидцев, толчки ощущались на протяжении трех минут. Их ощутили в самом городе, «Сириусе» и Дагомысе. Очаг залегал в 185 километрах от Краснодара и 27 километрах от Сочи.

Ранее, 4 января, в Лазаревском районе Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4 по шкале Рихтера. Эпицентр располагался в акватории Черного моря, приблизительно в 5 километрах от берега Сочи. В центре города магнитуда землетрясения достигала 3.

