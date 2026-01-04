В Сочи произошло землетрясение

В Лазаревском районе Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4

В Лазаревском районе Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4 по шкале Рихтера. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Эпицентр землетрясения располагался в акватории Черного моря, приблизительно в 5 километрах от берега Сочи. Сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла», — написал он. Мэр подчеркнул, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Сообщается, что землетрясение также было зафиксировано в Центральном районе города. Его магнитуда составила 3 по шкале Рихтера.

Ранее в Японии во вторник, 30 декабря, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки произошли у островов архипелага Рюкю в 17:12 по местному времени (11:12 по московскому времени).