Экономика
13:17, 30 декабря 2025

В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: KYODO / Reuters

В Японии во вторник, 30 декабря, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли у островов архипелага Рюкю в 17:12 по местному времени (11:12 мск). Их эпицентр располагался в 20 километрах к северо-востоку от населенного пункта Вадомари с населением около 6,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В минувший четверг на севере Японии было зафиксировано сопоставимое по силе землетрясение — его магнитуду сейсмологи оценили в 5,6. Его эпицентр находился в 111 километрах к северо-востоку от города Хатинохе, где проживают более 230 тысяч человек.

