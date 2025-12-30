В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Японии во вторник, 30 декабря, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли у островов архипелага Рюкю в 17:12 по местному времени (11:12 мск). Их эпицентр располагался в 20 километрах к северо-востоку от населенного пункта Вадомари с населением около 6,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В минувший четверг на севере Японии было зафиксировано сопоставимое по силе землетрясение — его магнитуду сейсмологи оценили в 5,6. Его эпицентр находился в 111 километрах к северо-востоку от города Хатинохе, где проживают более 230 тысяч человек.