Момент землетрясения в Сочи сняли на видео

Жители Сочи сняли на видео момент землетрясения магнитудой 4,4

Жители Сочи и ближайших к городу территорий сняли на видео момент землетрясения магнитудой 4,4, которое произошло час назад. Соответствующие записи опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео, снятых подписчиками, можно наблюдать, как в их домах от подземных толчков трясутся люстры, шкафы вместе с одеждой, столы и другие предметы мебели и быта. По информации Mash, стихийное бедствие стало одним из сильнейших в регионе за последние несколько лет. Подземные толчки ощущали жители Адлера, Сириуса и Дагомыса, а также в горах Красной Поляны. В Telegram-канале уточняется, что всего их было два: первое было зафиксировано примерно в 15:05, а второе — в 15:10.

Очаг землетрясение магнитудой 4,4 залегал в 185 километрах от Краснодара и 27 километрах от Сочи.

Ранее в этот же день стало известно о мощных подземных толчках у берегов Индонезии. Их магнитуду сейсмологи оценили в 6,1.