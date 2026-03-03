Мощное землетрясение произошло в одной азиатской стране

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Индонезии зафиксировано сильное землетрясение. О стихийном бедствии извещает сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло у побережья в 58 километрах к юго-востоку от города Синабанг в пять часов утра по местному времени (восемь часов утра по Москве). Очаг залегал на глубине 15 километров. По своей мощности подземные толчки достигли отметки 6,2 по шкале Рихтера. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами в стране не объявлялась.

Ранее сегодня сообщалось о землетрясении на Камчатке. Колебания магнитудой 5,5 зарегистрировали в 242 километрах от Петропавловска-Камчатского. Землетрясение оказалось ощутимым, местные жители чувствовали сейсмические толчки силой до двух баллов.

В конце февраля землетрясение произошло в одном из районов Новороссийска. Эпицентр сейсмической активности располагался в Черном море, а магнитуда составила 3,5.