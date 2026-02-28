Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:58, 28 февраля 2026Экономика

В российском городе-герое произошло землетрясение

В районе Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В районе города-героя Новороссийска в ночь на 28 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Интенсивность подземных толчков составила два-три балла, а эпицентр землетрясение был в Черном море, на глубине порядка 10 километров.

В оперштабе отмечают, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Новороссийска работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших в результате землетрясения нет.

Ранее стало известно о пожаре в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края. Там из-за падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелся резервуар на нефтеперерабатывающем заводе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Интервьюер прервал Зеленского в момент обсуждения ядерного оружия. Что рассказал глава Украины о выборах и встрече с Путиным?

    В российском городе-герое произошло землетрясение

    Поисковику Google предрекли «смертельный удар»

    Умер легенда рок-н-ролла Нил Седака

    В европейской стране бизнесмен украсил город флагами и получил огромный штраф

    Трамп высказался об отношениях с Лукашенко

    Взрывы и вспышки из двигателя увидели пассажиры в самолете российской авиакомпании

    Появились новые подробности о якобы российском дроне в порту Швеции

    Зеленский сделал дерзкое заявление о выборах на Украине

    ВСУ ударили по российскому нефтеперерабатывающему заводу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok