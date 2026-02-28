Реклама

Россия
01:35, 28 февраля 2026Россия

Появились подробности о пожаре на НПЗ в Краснодарском крае

На НПЗ в ст. Новоминской горит один резервуар и прилегающая к нему территория
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале рассказал подробности о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской, который начался из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Из-за падения обломков сбитого вражеского дрона загорелся один резервуар, а также прилегающая к нему территория на площади 150 квадратных метров.

С огнем борются 39 человек, привлечено 13 единиц техники. Помогают в тушении пожара и специалисты МЧС России по Краснодарскому краю.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Жителям региона также напомнили о том, что запрещено снимать беспилотники и работу противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, попросили доверять только официальной информации.

