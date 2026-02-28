Реклама

00:30, 28 февраля 2026

ВСУ ударили по российскому нефтеперерабатывающему заводу

На НПЗ в Краснодарском крае начался пожар из-за обломков украинского БПЛА
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Краснодарский край. Из-за падения обломков беспилотников в станице Новоминской Каневского района на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание, сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба.

По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара уточняется.

Жителям Кубани также напомнили о том, что действует запрет на съемку беспилотников и работы системы противовоздушной обороны (ПВО). А также попросили доверят только официальным источникам информации.

Ранее стало известно о том, что ВСУ пытались атаковать Севастополь. Российские военные сбили как минимум три воздушных цели.

