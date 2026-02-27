Реклама

В Севастополе ликвидировали три воздушные цели ВСУ

Развожаев: Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работает ПВО
Юлия Мискевич
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Военные в Севастополе отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбиты три воздушных цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели в районе Северной стороны», — отметил он.

В ночь на 24 февраля Вооруженные силы Украины устроили воздушную атаку на Севастополь.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Крым. Над полуостровом перехватили 12 беспилотников. Средства противовоздушной обороны также сбили одиннадцать дронов над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Азовского моря и семь — над акваторией Черного моря.

    В Севастополе ликвидировали три воздушные цели ВСУ

