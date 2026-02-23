ВСУ атаковали Крым

Минобороны: Силы ПВО перехватили 45 дронов ВСУ над Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым с помощь беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских дронов над территорией полуострова. Помимо этого, одиннадцать беспилотников были перехвачены над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Азовского моря. Еще семь дронов уничтожили над акваторией Черного моря, шесть — над Белгородской областью и один — над Брянской.

В ведомстве уточнили, что беспилотники были перехвачены в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени, все они относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось о взрыве беспилотника в Абхазии. По данным агентства Апсныпресс, инцидент произошел в районе смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе. Информации о пострадавших или разрушениях не поступала.