Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:41, 23 февраля 2026Бывший СССР

В Абхазии взорвался беспилотник

Апсныпресс: В Гагрском районе Абхазии взорвался беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik/РИА Новости

В районе смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе Абхазии произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Апсныпресс.

Прибывшие на место ЧП специалисты обнаружили обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

В июне 2025 года силовые структуры сорвали подготовку теракта в аэропорту Абхазии. В результате совместной операции по предотвращению преступления ФСБ России и Службы госбезопасности Республики Абхазия был задержан специалист инженерно-технической службы воздушной гавани, который собирался передать Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины план-схему зоны аэропорта и прилегающей закрытой парковки для приема официальных международных делегаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский задал один неудобный вопрос западным партнерам

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В США отреагировали на резкое обвинение Зеленского в адрес России

    Зеленский ответил на нападки Залужного

    В Абхазии взорвался беспилотник

    В Британии откровенно высказались о положении Украины на поле боя

    Зеленский сообщил о двух годах жизни в бункере

    Украине раскрыли последствие заключения мира с Россией

    В Британии пообещали раскрыть файлы из-за скандала со Стармером и Эпштейном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok