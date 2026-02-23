В Абхазии взорвался беспилотник

Апсныпресс: В Гагрском районе Абхазии взорвался беспилотник

В районе смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе Абхазии произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Апсныпресс.

Прибывшие на место ЧП специалисты обнаружили обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

В июне 2025 года силовые структуры сорвали подготовку теракта в аэропорту Абхазии. В результате совместной операции по предотвращению преступления ФСБ России и Службы госбезопасности Республики Абхазия был задержан специалист инженерно-технической службы воздушной гавани, который собирался передать Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины план-схему зоны аэропорта и прилегающей закрытой парковки для приема официальных международных делегаций.