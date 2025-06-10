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11:59, 10 июня 2025Силовые структуры

Сорвана подготовка теракта в аэропорту Абхазии

ФСБ: Сотрудник аэропорта Сухума передал ГУР план здания для совершения теракта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержанный ФСБ россиянин назвал цель теракта под Краснодаром

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Силовые структуры сорвали подготовку теракта в аэропорту Абхазии. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ России.

В результате совместной операции по предотвращению преступления ФСБ России и Службы госбезопасности Республики Абхазия задержан специалист инженерно-технической службы воздушной гавани, который собирался передать Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины план-схему зоны аэропорта и прилегающей закрытой парковки для приема официальных международных делегаций.

На допросе мужчина сообщил, что эту территорию можно использовать для закладки взрывчатки и рассказал, что также по заданию ГУР собирал информацию о прибытии в Абхазию делегаций из России.

Задержанный является россиянином 1980 года рождения. Против него по Уголовному кодексу Республики Абхазия возбуждено уголовное дело по статье 274 («Шпионаж»).

Ранее ФСБ сообщила о задержании 22-летнего мужчины, готовившего подрыв администрации энергетического предприятия в Новороссийске. Он собирался забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) массой 2,5 килограмма.

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