Задержанный ФСБ россиянин назвал цель теракта под Краснодаром

Задержанный Федеральной службой безопасности (ФСБ) 22-летний россиянин на допросе раскрыл цель теракта, который он готовил в Краснодарском крае по указанию украинской спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам молодого человека, он должен был заложить бомбу с дистанционным управлением на объекте энергетической инфраструктуры в Новороссийске. Куратор через WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской) сообщил россиянину координаты тайника, где находилось самодельное взрывное устройство массой 2,5 килограмма.
По дороге к схрону подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Позже они изъяли оттуда бомбу, которая была и собрана на базе радиозвонка и исполнительного устройства с военным электродетонатором. Мужчина полностью признал вину и сотрудничает со следствием.