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10:35, 10 июня 2025Силовые структуры

Задержанный ФСБ россиянин назвал цель теракта под Краснодаром

ФСБ: Россиянин изъял СВУ массой 2,5 кг для подрыва энергообъекта на Кубани
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержание ФСБ и допрос планировавшего теракт россиянина попали на видео

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Задержанный Федеральной службой безопасности (ФСБ) 22-летний россиянин на допросе раскрыл цель теракта, который он готовил в Краснодарском крае по указанию украинской спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам молодого человека, он должен был заложить бомбу с дистанционным управлением на объекте энергетической инфраструктуры в Новороссийске. Куратор через WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской) сообщил россиянину координаты тайника, где находилось самодельное взрывное устройство массой 2,5 килограмма.

По дороге к схрону подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Позже они изъяли оттуда бомбу, которая была и собрана на базе радиозвонка и исполнительного устройства с военным электродетонатором. Мужчина полностью признал вину и сотрудничает со следствием.

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