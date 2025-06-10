Задержанный ФСБ россиянин назвал цель теракта под Краснодаром

ФСБ: Россиянин изъял СВУ массой 2,5 кг для подрыва энергообъекта на Кубани

Начало событий в новости Задержание ФСБ и допрос планировавшего теракт россиянина попали на видео

Задержанный Федеральной службой безопасности (ФСБ) 22-летний россиянин на допросе раскрыл цель теракта, который он готовил в Краснодарском крае по указанию украинской спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам молодого человека, он должен был заложить бомбу с дистанционным управлением на объекте энергетической инфраструктуры в Новороссийске. Куратор через WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской) сообщил россиянину координаты тайника, где находилось самодельное взрывное устройство массой 2,5 килограмма.

По дороге к схрону подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Позже они изъяли оттуда бомбу, которая была и собрана на базе радиозвонка и исполнительного устройства с военным электродетонатором. Мужчина полностью признал вину и сотрудничает со следствием.