Задержание ФСБ и допрос планировавшего теракт россиянина попали на видео

ФСБ показала задержание и допрос россиянина, планировавшего взрыв на Кубани

Задержание и допрос 22-летнего россиянина, планировавшего теракт в Краснодарском крае, попали на видео. Его публикует ТАСС со ссылкой на ведомство.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ подбегают со спины к молодому человеку и кладут его на землю, после чего надевают на него наручники и уводят. Далее задержанный рассказывает на видео о том, как был завербован. По его словам, в начале января ему в мессенджере написал сотрудник Службы безопасности Украины, стал давать задания и платить за них. В конце марта собеседник отправил россиянину координаты схрона, где была взрывчатка. Молодой человек должен был ее достать и дистанционно взорвать в Новороссийске.

Его задержали на пути к схрону.

О предотвращении теракта в Краснодарском крае стало известно ранее 10 июня.