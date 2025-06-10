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09:53, 10 июня 2025Силовые структуры

ФСБ поймала планировавшего устроить теракт в российском регионе мужчину

Под Краснодаром задержан планировавший по заданию СБУ теракт 22-летний мужчина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракт в российском регионе

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Под Краснодаром Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 22-летнего мужчину, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал устроить теракт в месте массового скопления людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По его данным, молодого человека поймали, когда он, выполняя очередное задание украинского куратора, собирался забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) массой 2,5 килограмма. При помощи этой взрывчатки житель РФ планировал устроить взрыв в административном здании одного из объектов энергетики Краснодарского края.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к теракту») и части 1 статьи 30, части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Свою вину он признал и сотрудничает со следствием.

По информации правоохранителей, ранее фигурант собирал информацию о передвижении кораблей Черноморского флота и фотографировал военные объекты.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае.

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