ФСБ предотвратила теракт в российском регионе

В Краснодарском крае ФСБ предотвратила теракт

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт в месте массового скопления людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, 22-летний россиянин по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал подорвать административное здание одного из объектов энергетики региона. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Молодой человек признал вину и начал сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила диверсию на оборонном предприятии в Москве. Устроить подрыв двое россиян собирались с помощью бомб, замаскированных под пауэрбанки.