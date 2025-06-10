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09:49, 10 июня 2025Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт в российском регионе

В Краснодарском крае ФСБ предотвратила теракт
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт в месте массового скопления людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, 22-летний россиянин по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал подорвать административное здание одного из объектов энергетики региона. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Молодой человек признал вину и начал сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила диверсию на оборонном предприятии в Москве. Устроить подрыв двое россиян собирались с помощью бомб, замаскированных под пауэрбанки.

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