ФСБ предотвратила теракт в российском регионе

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт в месте массового скопления людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
По данным силовиков, 22-летний россиянин по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал подорвать административное здание одного из объектов энергетики региона. Его задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Молодой человек признал вину и начал сотрудничать со следствием.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила диверсию на оборонном предприятии в Москве. Устроить подрыв двое россиян собирались с помощью бомб, замаскированных под пауэрбанки.