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14:47, 9 июня 2025Силовые структуры

Завербованные Украиной диверсанты пытались взорвать оборонный завод в Москве. Бомбы замаскировали под пауэрбанки

ФСБ: для диверсии на заводе собирали замаскированные под пауэрбанки бомбы
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ сообщила, что задержала двух россиян, пытавшихся устроить взрыв на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Московском регионе.

О них известно, что это мужчины 1987 и 1999 годов рождения. По утверждению ФСБ, они отдельно друг от друга через Telegram связались с представителями неназванной украинской террористической организации, по их указанию устроились на работу на этот завод, снимали фото и вели разведку на предприятии, после чего отправляли данные своим кураторам.

Затем они собрали самодельные взрывные устройства, забрав компоненты из тайников. Однако в тот момент, когда они пытались пронести бомбы на территорию предприятия, их задержали сотрудники ФСБ.

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Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на диверсию и незаконном хранении взрывчатых веществ. Подозреваемых арестовали, также их проверяют по статье о госизмене. ФСБ сообщает, что пытается найти заказчиков.

Диверсанты устроились на завод на вакансии, которые им указали с Украины

ФСБ также опубликовала видео с показаниями вероятных диверсантов. Первый из них заявляет, что «был завербован с целью ведения наблюдательных и диверсионных действий».

«Мне было дано поручение устроиться на работу на одно из оборонных предприятий, что я выполнил и, работая на предприятии, я вел разведку инженерных коммуникаций, фиксировал номера государственных знаков на автомобилях неизвестных мне людей, после чего мне было дано задание делать диверсию», — говорит он. Со слов подозреваемого, он взял серый тряпичный кейс из багажника некой машины, где были спецодежда и бомбы, а затем пошел на проходную завода, где его задержали.

Кадр: ЦОС ФСБ

Второй высказался, что вышел на связь с «запрещенной террористической организацией», после чего с ним связался куратор. Он передал ему список интересовавших организатора вакансий, на одну из которых подозреваемый устроился.

Для диверсии он попытался пронести на завод два СВУ, замаскированных под пауэрбанки, и поставить их на две установки. Но его также задержали до этого.

Украина уже пыталась устроить подрыв с помощью пауэрбанка

В декабре ФСБ заявляла, что сорвала попытки покушений на высокопоставленных российских военных, участвующих в СВО, а также членов их семей. Покушения были организованы украинскими спецслужбами.

Одного из военных хотели подорвать при помощи подложенной под автомобиль и замаскированной под пауэрбанк бомбы. Водителем этого военного являлся его тесть. Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно с территории Украины.

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