ФСБ заявила о срыве покушений спецслужб Украины на высокопоставленных военных РФ

ФСБ заявила, что сорвала попытки покушений на высокопоставленных российских военных, участвующих в СВО, а также членов их семей.

Подрывы были организованы украинскими спецслужбами, а исполнить их должны были россияне, утверждает ФСБ. Ведомство заявило о задержании четырех граждан России, а также показало их признательные показания на видео.

Одному военному хотели взорвать машину, другому — передать подарок с бомбой

В ФСБ не уточнили, в отношении скольких российских военных пытались организовать покушения, а также когда они были раскрыты. Судя по видео задержаний, они произошли в зимнее время года. При этом отмечается, что у задержанных изъяли самодельные взрывные устройства и средства связи. Их компоненты привозились в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.

Кадр: ФСБ РФ

Одна из попыток покушения должна была состояться под видом передачи папки с документами (как заявил задержанный, это должен был быть некий подарок), в которой находилось самодельное взрывное устройство. Бомба была спрятана в тайнике в Московской области, координаты передал работающий на украинские спецслужбы и живущий в Польше гражданин Украины Виталий Рагожа 1988 года рождения, родившийся в Краснодоне Луганской области.

Другого военного хотели подорвать при помощи подложенной под автомобиль и замаскированной под пауэрбанк бомбы. Водителем этого военного являлся его близкий родственник — как заявил телеканал «Россия 24», его тесть. Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно с территории Украины.

Задержанный за эту попытку подрыва житель Москвы, завербованный спецслужбами Украины, вел по их заданию разведку у домов и мест работы высокопоставленных военнослужащих Минобороны и членов их семей. Утверждается, что он отправлял своим кураторам снятые фото и видео, чтобы по ним далее готовили теракты. Подготовку координировали через его жену, которая оставалась на Украине, в Миргороде Полтавской области. После теракта ему якобы обещали выезд через Украину в одну из стран Евросоюза.

Следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области возбудила уголовные дела по всем фактам попыток подрыва. Подозреваемым инкриминируется причастность к незаконному обороту взрывчатых веществ и взрывных устройств, приготовление терактов и госизмена. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Завербованного россиянина с Украины курировала жена

ФСБ показала видео с задержанными по обвинению в подготовке покушений. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают их, также видны изъятые средства связи.

Один из задержанных рассказал на видео, что тайник с бомбой находился в районе подмосковного Протвино, ему дали координаты в парке, где его выкопать.

Кадр: ФСБ РФ

Другой задержанный, который должен был заложить бомбу под видом пауэрбанка по машину, на видео рассказывает, что изначально с женой поехал на Украину в ноябре 2020 года «в поисках лучшей жизни». «Можно сказать, что наша мечта так и не осуществилась. Я потерял работу, почти полтора года сидел дома без дела. Начались миграционные проблемы, сотрудники миграционной службы выписали штраф за незаконное пребывание в стране, затем начали угрожать депортацией», — сообщил мужчина.

По его словам, через какое-то время к ним пришли сотрудники СБУ, одетые в военную форму, проверили документы и средства связи. Еще примерно через 10 дней другие сотрудники украинских спецслужб, которых звали Игорь и Олег, отвезли его на тайную квартиру на Лысогорской улице в Киеве. Там другие сотрудники, Алексей Николаевич и Руслан, показали ему взрывное устройство, которое он должен был заложить под автомобиль Минобороны РФ.

«В Россию я прибыл транзитом через Молдавию и Грузию, далее связь осуществлялась с Алексеем Николаевичем через мою жену, которую они втянули в это. По полученным координатам в Московской области мной был найден тайник со взрывным устройством, я извлек его, протестировал взрыватель. Подрыв должен был осуществляться удаленно сотрудниками украинских спецслужб. По указанию куратора я стал ждать команды заложить бомбу под автомобиль. Понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под автомобиль, на которым отец с женой периодически приезжали домой. Заложить бомбу я так и не успел, так как был задержан», — закончил он свой рассказ.

ФСБ добавила, что в Россию он приехал под видом депортированного, а тайник с СВУ изъял в московском регионе.

Кроме того, обнародовано и аудиосообщение ему от жены. «Все нормально, есть нюансы. В пятницу он сначала со мной свяжется, потом я с тобой — так надо. Выйдешь, он тебе просто скажет, куда. Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и все прочее. То есть организационные вопросы сейчас решаются», — сказала на аудиозаписи женщина. Также опубликовано ее фото.

Другую попытку покушения курировал уехавший из России и сам вышедший на СБУ

Третий задержанный на видео рассказал, что приехал из России на Украину, где оказался завербован спецслужбами, предположительно, СБУ. «После чего в этом году я был направлен на территорию РФ с целью проведения наблюдения за высокопоставленными сотрудниками Минобороны, а также членами их семей, местами нахождения и проживания, а также автомобилями. Всю полученную информацию передавал куратору, который с целью организации в дальнейшем теракта», — говорит он.

Четвертый задержанный сообщает, что по просьбе Виталия Рагожи, который был его знакомым, забрал посылку в Люберцах из заброшенного здания, которая предназначалась в качестве подарка военнослужащему Минобороны. «В посылке, как сказал мне Рагожа, находился конверт. Для передачи посылки привлек знакомого, но передать не получилось, так как был задержан», — добавил мужчина.

Телеканал «Россия 24» добавил, что собиравшийся взорвать российского военного задержанный имел псевдоним Тесла. Кроме того, там сообщили, что папку для подрыва везли к одному из зданий Минобороны. Действия двух задержанных фиксировал находящийся неподалеку третий завербованный агент. Утверждается, что он уехал из России в 2022 году из-за мобилизации, сам вышел на СБУ и предложил сотрудничество. «Вернувшись в Москву, он начал следить не только за военнослужащими, но и их женами и детьми», — говорится в сюжете телеканала.