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09:23, 26 декабря 2024Силовые структуры

Компоненты бомб для покушений доставляли с Украины в Россию под видом запчастей

ФСБ: Украина доставляла в РФ компоненты бомб для покушений под видом запчастей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты подробности о подготовке Украиной серий покушений на военных МО России

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Спецслужбы Украины доставляли компоненты бомб для покушений на высокопоставленных военных Минобороны (МО) России под видом запчастей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Компоненты находились в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.

Сотрудники силовых структур сорвали серию покушений, готовившихся спецслужбами Украины, в четверг, 26 декабря. По данным ФСБ, высокопоставленных военных МО планировали взорвать при помощи бомб, замаскированных под пауэрбанк и папку с документами.

Всего по делу задержаны четыре человека. Им грозит пожизненное заключение.

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