Компоненты бомб для покушений доставляли с Украины в Россию под видом запчастей

Спецслужбы Украины доставляли компоненты бомб для покушений на высокопоставленных военных Минобороны (МО) России под видом запчастей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
Компоненты находились в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.
Сотрудники силовых структур сорвали серию покушений, готовившихся спецслужбами Украины, в четверг, 26 декабря. По данным ФСБ, высокопоставленных военных МО планировали взорвать при помощи бомб, замаскированных под пауэрбанк и папку с документами.
Всего по делу задержаны четыре человека. Им грозит пожизненное заключение.