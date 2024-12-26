Компоненты бомб для покушений доставляли с Украины в Россию под видом запчастей

ФСБ: Украина доставляла в РФ компоненты бомб для покушений под видом запчастей

Раскрыты подробности о подготовке Украиной серий покушений на военных МО России

Начало событий в новости Раскрыты подробности о подготовке Украиной серий покушений на военных МО России

Спецслужбы Украины доставляли компоненты бомб для покушений на высокопоставленных военных Минобороны (МО) России под видом запчастей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Компоненты находились в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.

Сотрудники силовых структур сорвали серию покушений, готовившихся спецслужбами Украины, в четверг, 26 декабря. По данным ФСБ, высокопоставленных военных МО планировали взорвать при помощи бомб, замаскированных под пауэрбанк и папку с документами.

Всего по делу задержаны четыре человека. Им грозит пожизненное заключение.

