Раскрыты подробности о подготовке Украиной серий покушений на военных МО России

ФСБ: военных РФ планировали взорвать с помощью бомб под видом папки и пауэрбанка

Высокопоставленных военных Минобороны (МО) России планировали взорвать при помощи бомб, замаскированных под пауэрбанк и папку с документами. Такие подробности о подготовке серии покушений раскрывает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, одного из руководителей хотели подорвать в автомобиле. Для этого россиянин, завербованный Киевом, прибыл в Москву транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица. Его задержали.

Силовики также задержали двух россиян, которые должны были доставить замаскированное под папку с документами самодельное взрывное устройство другому высокопоставленному военному МО России. Сейчас им всем грозят пожизненные сроки.

