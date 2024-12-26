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08:51, 26 декабря 2024Силовые структуры

Сорвана серия готовившихся Украиной покушений на высокопоставленных военных Минобороны

ФСБ задержаны 4 россиянина за подготовку покушений на высокопоставленных военных
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сорвана серия готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, одного из высокопоставленных руководителей Минобороны планировали подорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка. Для этого агент Украины приехал в Москву через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица. Осуществить задуманное ему не удалось, россиянина задержали. Отмечается, что он был завербован Киевом.

Еще одного высокопоставленного военного хотели взорвать бомбой под видом папки с документами. Двое россиян должны были доставить ему замаскированное самодельное взрывное устройство. Силовикам удалось вычислить злоумышленников и предотвратить трагедию.

Кроме того, ФСБ задержала москвича, который следил за квартирами и работой высокопоставленных военных Минобороны и членов их семей. Он отправлял полученную информацию, фото и видео кураторам с Украины.

Всем четверым задержанным грозит пожизненный срок.

25 декабря стало известно, что в Московской области предотвратили теракт против одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса, работающего для Минобороны.

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