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08:57, 25 декабря 2024Силовые структуры

В Московской области предотвратили задуманный СБУ теракт

В Подмосковье предотвращен теракт против одного из руководителей предприятия ОПК
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московской области предотвратили теракт против одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работающего для Минобороны. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

Теракт был задуман украинскими спецслужбами (СБУ), сообщает источник «Ленты.ру» в силовых структурах.

По данным СК, с ноября по декабрь неустановленные лица через мессенджер подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей для совершения преступления — за это они пообещали заплатить им не менее одного миллиона рублей. Злоумышленники были задержали силовиками в момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль потерпевшего.

Всего по делу о покушении на теракт проходят семь человек. Трое из них являются несовершеннолетними.

По местам жительства злоумышленников прошли обыски.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры диверсантам, работавшим на СБУ, и их пособникам, пытавшимся организовать теракты и совершить расправы в Донецкой народной республике в 2016-2019 годах.

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