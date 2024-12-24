Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:39, 24 декабря 2024Силовые структуры

Украинских диверсантов осудили за покушение на силовика в ДНР

В Ростове-на-Дону осудили украинских диверсантов за покушение на силовика в ДНР
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры диверсантам, работавшим на Службу безопасности Украины (СБУ), и их пособникам, пытавшимся организовать теракты и совершить расправы в Донецкой народной республике (ДНР) в 2016-2019 годах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Украинцы Сергей Грузинов, Виктор Шидловский и Наталья Власова были завербованы СБУ. Весной 2018 года Грузинов получил задание совершить расправу над одним из руководящих сотрудников министерства государственной безопасности республики. Летом к нему для помощи направили Власову. В сентябре они подготовились к совершению преступления, но в начале декабря Грузинова задержали. Он поддерживал связь с кураторами под наблюдением правоохранителей ДНР.

В 2019 году СБУ направила в ДНР Шидловского и Власову для освобождения компаньона, но их также задержали. Кроме того, силовики задержали еще двух местных жителей, которые помогали диверсантам.

Грузинова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, Шидловского — к 22 годам колонии строгого режима, а Власову — к 18 годам колонии общего режима. Их пособники получили 6 и 5,5 года.

Ранее Запорожский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Украины Сергея Богданова за диверсию на железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-глава МИД Австрии назвала возможных причастных к подрыву «Северных потоков»

      Зеленскому предложили провести интервью на русском языке

      75-летняя пенсионерка попала под колеса собственного автомобиля

      Путин выразил готовность увеличить квоты для студентов из Таджикистана в вузах России

      Бывший бездомный стал кандидатом на звание одного из лучших российских писателей

      Названа главная ошибка США в Афганистане

      Тимоти Шаламе смутил фанатов видео с оголенным торсом

      На Западе назвали самую серьезную стратегическую ошибку Украины

      «Орешник» назвали доказательством лидерства России

      На Пугачеву и Распутину планировали покушение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше