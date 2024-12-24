Украинских диверсантов осудили за покушение на силовика в ДНР

В Ростове-на-Дону осудили украинских диверсантов за покушение на силовика в ДНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры диверсантам, работавшим на Службу безопасности Украины (СБУ), и их пособникам, пытавшимся организовать теракты и совершить расправы в Донецкой народной республике (ДНР) в 2016-2019 годах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Украинцы Сергей Грузинов, Виктор Шидловский и Наталья Власова были завербованы СБУ. Весной 2018 года Грузинов получил задание совершить расправу над одним из руководящих сотрудников министерства государственной безопасности республики. Летом к нему для помощи направили Власову. В сентябре они подготовились к совершению преступления, но в начале декабря Грузинова задержали. Он поддерживал связь с кураторами под наблюдением правоохранителей ДНР.

В 2019 году СБУ направила в ДНР Шидловского и Власову для освобождения компаньона, но их также задержали. Кроме того, силовики задержали еще двух местных жителей, которые помогали диверсантам.

Грузинова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, Шидловского — к 22 годам колонии строгого режима, а Власову — к 18 годам колонии общего режима. Их пособники получили 6 и 5,5 года.

Ранее Запорожский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Украины Сергея Богданова за диверсию на железной дороге.