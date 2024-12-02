Работавшего на СБУ украинского диверсанта осудили в Запорожской области

Суд в Запорожье дал 14 лет украинцу Богданову за диверсию на железной дороге

Запорожский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Украины Сергея Богданова за диверсию на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Запорожской области.

По данным ведомства, 31-летний мужчина передал координаты объекта транспортной инфраструктуры региона сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ). Используя эти данные, украинские военные нанесли удар, в результате чего предприятию «Мелитопольская железная дорога» был причинен ущерб.

Богданова признали виновным по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

Ранее прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина Украины Романа Тупало за передачу данных об органе МВД России, расположенном в Мариуполе.