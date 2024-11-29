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14:35, 29 ноября 2024Силовые структуры

Украинец в течение года передавал данные о МВД России ГУР и попал под суд

В ДНР в суд направили дело украинца, передававшего ГУР информацию о МВД России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина Украины Романа Тупало, обвиняемого в передачи данных о расположенном в Мариуполе МВД России Главному разведывательному управлению (ГУР) МО Украины Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина обвиняется по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Все материалы переданы в Верховный Суд ДНР.

По данным правоохранителей, в период с февраля по декабрь 2023 года обвиняемый передавал действовавшему в интересах ГУР МО Украины некоему лицу данные о месте дислокации в Мариуполе правоохранительных органов МВД России. Информацию он передавал с помощью интернет-мессенджера. Отмечается, что собранные и переданные сведения могли быть использованы против органов государственной власти России.

Ранее сообщалось, что Херсонский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Украины 33-летнего Олега Коваленко за шпионаж.

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