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19:25, 26 ноября 2024Силовые структуры

Шпионившего в Херсонской области украинца посадили на 12 лет в колонию

В Херсоне суд дал 12 лет колонии украинцу Коваленко за шпионаж
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Херсонский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Украины 33-летнего Олега Коваленко за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Мужчина признан виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Его отправят в колонию строгого режима.

Суд установил, что с марта по август 2022 года украинец собирал сведения о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России, находящихся на территории Херсонской области. Собранные данные он отправлял через мессенджер украинским вооруженным формированиям. Шпиона выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

25 ноября сообщалось, что аналогичный срок получил 35-летний гражданин Украины Игорь Протоковило, который в апреле 2022 года с помощью мессенджера передавал сотрудникам СБУ информацию о расположении российских военных.

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