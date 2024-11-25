Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:46, 25 ноября 2024Силовые структуры

В России осудили гражданина Украины на 12 лет за шпионаж в пользу СБУ

В Херсонской области суд приговорил украинского шпиона к 12 годам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Херсонской области суд приговорил гражданина Украины к 12 годам за шпионаж в пользу службы безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Мужчина осужден по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в апреле 2022 года 35-летний Игорь Протоковило с помощью мессенджера передавал сотрудникам СБУ информацию о расположении российских военных. Эти данные могли быть использованы против вооруженных сил России и других лиц.

Ранее сообщалось, что шпионивший за военными в Белгородской области украинец получил 13 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по России баллистическими ракетами. На Западе заявили о новом этапе конфликта

      Жительница Селидово рассказала о бросивших людей украинских властях

      Путин распространил разовую выплату за участие в СВО еще на одну категорию бойцов

      Дом в российском поселке затопило птичьим пометом

      Российских водителей призвали быть готовыми к розжигу костров

      73-летний пассажир самолета домогался сразу четырех женщин во время полета

      Apple забросила свои самые дорогие наушники

      Два беспилотника сбиты над российским регионом

      Одни беговые кроссовки неожиданно стали самой желанной обувью у модников

      Четвероногий похититель обуви обокрал детей в детском саду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше