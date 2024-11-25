В России осудили гражданина Украины на 12 лет за шпионаж в пользу СБУ

В Херсонской области суд приговорил украинского шпиона к 12 годам

В Херсонской области суд приговорил гражданина Украины к 12 годам за шпионаж в пользу службы безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Мужчина осужден по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в апреле 2022 года 35-летний Игорь Протоковило с помощью мессенджера передавал сотрудникам СБУ информацию о расположении российских военных. Эти данные могли быть использованы против вооруженных сил России и других лиц.

Ранее сообщалось, что шпионивший за военными в Белгородской области украинец получил 13 лет колонии.