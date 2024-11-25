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16:56, 25 ноября 2024Силовые структуры

Шпионивший за военными в Белгородской области украинец получил 13 лет колонии

УФСБ: украинец получил 13 лет колонии за шпионаж в Белгородской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины за шпионаж на территории Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Мужчина признан виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Выходец Луганской области УССР 1977 года рождения занимался сбором и передачей украинской стороне сведений о расположении и перемещении по Белгородской области воинских подразделений Вооруженных сил России.

Преступная деятельность украинца была выявлена сотрудниками ФСБ, когда он пытался пересечь государственную границу через автомобильный пункт пропуска «Логачевка».

19 ноября сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) предстанет перед судом житель Мариуполя, обвиняемый в шпионаже в пользу Украины.

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