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13:05, 19 ноября 2024Силовые структуры

Передававший данные о дислокации российских военных украинский шпион пойдет под суд

В ДНР работавший на украинскую разведку житель Мариуполя предстанет перед судом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) предстанет перед судом житель Мариуполя, обвиняемый в шпионаже в пользу Украины. Об этом во вторник, 19 ноября, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

По данным следствия, речь идет о 20-летнем гражданине Украины Михаиле Каримове, который с декабря 2022-го по июнь 2023 года собирал и передавал украинской разведке информацию о местах дислокации и перемещении военной техники и подразделений Вооруженных сил России. Кроме того, мужчина незаконно приобрел боеприпасы, которые хранил у себя дома.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

11 октября Запорожский областной суд приговорил 48-летнего гражданина Украины Сергея Коржа к 13 годам колонии строгого режима за шпионаж.

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