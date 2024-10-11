Украинский шпион получил 13 лет за сбор и передачу данных о российских военных

В Запорожской области суд приговорил гражданина Украины к 13 годам за шпионаж

В Запорожский областной суд приговорил 48-летнего гражданина Украины Сергея Коржа к 13 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что местный житель собирал информацию о местах нахождения техники и личного состава Вооруженных сил России, затем передавал ее сотруднику Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Эти данные могли быть использованы противником для нанесения ударов по российским войскам.

Ранее сообщалось, что украинская шпионка получила 18 лет за передачу ВСУ данных о российских военных.