Среди задержанных за попытку теракта в Подмосковье оказались несовершеннолетние

За попытку подрыва главы предприятия ОПК в Подмосковье задержали 7 человек

В Московской области сотрудники силовых структур задержали семь человек, обвиняемых в попытке теракта против одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

Среди злоумышленников трое несовершеннолетних. По местам их жительства уже прошли обыски.

По версии следствия, с ноября по декабрь неустановленные лица через мессенджер подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей для совершения преступления. Исполнители были задержаны в момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении.

По данным источника «Ленты.ру» в силовых структурах, теракт был задуман украинскими спецслужбами.

