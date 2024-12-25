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09:00, 25 декабря 2024Силовые структуры

Пытавшиеся взорвать руководителя предприятия ОПК действовали по указке спецслужб Украины

ФСБ: пытавшиеся взорвать директора предприятия ОПК действовали по указке Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Семеро россиян, пытывшихся устроить теракт в Подмосковье, действовали по указке киевских спецслужб. Об этом сообщили в ФСБ России, передает ТАСС.

Силовики выяснили, что ранее злоумышленники помогали телефонным мошенникам с Украины. Задержанные признались, что планировали взорвать автомобиль директора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Устроителей теракта завербовали в период с ноября по декабрь 2024 года. Согласившихся заложить бомбу в машину главы предприятия за миллион рублей нашли в Пермском крае, в Московской и Свердловской областях.

Злоумышленники задержали в момент установки самодельного взрывного устройства под автомобиль потерпевшего.

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