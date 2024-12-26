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10:24, 26 декабря 2024Силовые структуры

Покушение на одного из военных МО России планировали совершить через водителя

ФСБ: покушение на военного МО России планировали осуществить через его водителя
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Компоненты бомб для покушений доставляли с Украины в Россию под видом запчастей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Покушение на одного из руководителей Минобороны (МО) России, готовившееся спецслужбами Украины, планировали совершить через его водителя — тестя украинского агента. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на ФСБ, передает РИА Новости.

Сам задержанный осознавал, что должен заложить взрывное устройство под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой.

Серию покушений на высокопоставленных военных МО России, готовившихся украинскими спецслужбами, сорвали в четверг, 26 декабря. Указанных лиц планировали взорвать при помощи бомб, замаскированных под пауэрбанк и папку с документами.

Задержано четыре человека.

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