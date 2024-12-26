Покушение на одного из военных МО России планировали совершить через водителя

ФСБ: покушение на военного МО России планировали осуществить через его водителя

Компоненты бомб для покушений доставляли с Украины в Россию под видом запчастей

Начало событий в новости Компоненты бомб для покушений доставляли с Украины в Россию под видом запчастей

Покушение на одного из руководителей Минобороны (МО) России, готовившееся спецслужбами Украины, планировали совершить через его водителя — тестя украинского агента. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на ФСБ, передает РИА Новости.

Сам задержанный осознавал, что должен заложить взрывное устройство под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой.

Серию покушений на высокопоставленных военных МО России, готовившихся украинскими спецслужбами, сорвали в четверг, 26 декабря. Указанных лиц планировали взорвать при помощи бомб, замаскированных под пауэрбанк и папку с документами.

Задержано четыре человека.

