Подготовку покушения на военного МО России координировали через жену исполнителя

Покушение на одного из военных МО в Москве координировали через жену исполнителя

Покушение на одного из военных МО России планировали совершить через водителя

Начало событий в новости Покушение на одного из военных МО России планировали совершить через водителя

Украинские спецслужбы координировали подготовку покушения на одного из руководителей Министерства обороны (МО) России в Москве через жену исполнителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина, прибывший в РФ транзитом через Грузию и Молдавию, общался со своей супругой. Женщина, как и ее муж, была завербована спецслужбами Украины.

Сейчас она проживает в Миргороде Полтавской области.

ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных МО России, готовившихся украинскими спецслужбами, в четверг, 26 декабря. Всего по делу задержано четыре человека – им грозит пожизненное заключение.