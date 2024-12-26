Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:00, 26 декабря 2024Силовые структуры

Подготовку покушения на военного МО России координировали через жену исполнителя

Покушение на одного из военных МО в Москве координировали через жену исполнителя
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Покушение на одного из военных МО России планировали совершить через водителя

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Украинские спецслужбы координировали подготовку покушения на одного из руководителей Министерства обороны (МО) России в Москве через жену исполнителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина, прибывший в РФ транзитом через Грузию и Молдавию, общался со своей супругой. Женщина, как и ее муж, была завербована спецслужбами Украины.

Сейчас она проживает в Миргороде Полтавской области.

ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных МО России, готовившихся украинскими спецслужбами, в четверг, 26 декабря. Всего по делу задержано четыре человека – им грозит пожизненное заключение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина пыталась подорвать высокопоставленных российских военных. Бомбу собирались передать под видом подарка

      Лавров назвал законной озабоченность Турции о безопасности из-за Сирии

      Названа неочевидная причина депрессии и раннего старения

      Лавров назвал легитимный орган Украины для ведения переговоров с Россией

      В российском регионе осудили мужчину за попытку поджога дома семьи с ребенком

      Действия президента Грузии оценили словами «позорно и жалко»

      Продажи автомобилей в России оценили

      Ларов раскрыл контакты России с новыми властями Сирии

      Россиян предупредили о новогодних схемах мошенников

      Лавров назвал Европу жертвой курса США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше